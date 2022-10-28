Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на 275 млн долларов

Соединенные Штаты передадут Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 275 миллионов долларов, сообщает Европейская правда.

Об этом на брифинге в пятницу сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, в состав нового пакета войдут боеприпасы для систем HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, дистанционные системы минирования, бронированные машины HMMWV и патроны для стрелкового оружия.

Также в пакете помощи будут средства военной спутниковой связи, не связанные со Starlink.

Как и сообщалось, американская помощь в значительной степени направлена на пополнение запасов боеприпасов для уже имеющихся систем вооружения, в частности для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, известных как HIMARS, которые Украина успешно использует в своем контрнаступлении против России.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин заявил, что первые системы противовоздушной обороны NASAMS будут переданы Украине, как ожидается, в начале ноября. Сейчас украинские военные тренируются использовать эти системы.

Общий объем военной помощи Украине со стороны США с начала полномасштабного вторжения уже превысил 18 миллиардов долларов.