На полигоне в оккупированном Россией Крыму погибла пропагандистка Светлана Бабаева, которая возглавляла подразделение Россия сегодня в Симферополе, сообщает Новое время.

Как сообщает пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу России сегодня, Бабаева была «теплейшим человеком, остро болевшим за Россию». На полигоне она занималась «военно-спортивной стрельбой».

"Рвалась 'за ленточку', желая поддержать наших героев. Шальная пуля…" , — заявил гендиректор пропагандистского холдинга Дмитрий Киселев.

Кремлевское агентство ТАСС сообщило, что Бабаева раньше руководила подразделением РИА Новости в Великобритании и была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США, также работала в Московских новостях, Газете.Ru и России сегодня.