Минэнергетики: тарифы на электричество не изменятся до конца отопительного сезона

На заседании в пятницу правительство продлило действие спецобязательств на рынке электроэнергии, до 31 марта 2023 года - таким образом тарифы для населения не изменятся до конца отопительного сезона, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Правительство одобрило постановление, которое предусматривает продление действия специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии. Это означает, что льготные цены на электроэнергию для бытовых потребителей будут сохраняться в течение отопительного сезона до 31 марта 2023 года.

Нынешний тариф на электроэнергию с 1 октября 2021 года составляет 1,44 грн за кВт-ч при условии потребления до 250 кВт-ч в месяц. Таких потребителей на конец сентября было 80% от общего количества. Для всех, кто потребляет более 250 кВт-ч в месяц, цена осталась неизменной на уровне 1,68 грн.

Тариф в 1,68 грн/кВт-ч действует также для общежитий и коллективных бытовых потребителей. Зато принятое постановление расширяет этот перечень для аварийного и эвакуационного освещения, противопожарных систем, систем вентиляции, дымоудаления и кондиционирования, систем сигнализации и авиационных маяков.