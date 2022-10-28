Президент Украины Владимир Зеленский присвоил столице Чехии Праге почетное отличие Город-спасатель, сообщает Новое время.

Соответствующий указ № 742/2022 от 28 октября был опубликован на сайте президента.

"Присвоить почетное отличие Город-спасатель городу Прага (Чешская Республика)" , — сообщается в указе.

Зеленский присвоил отличие Праге «за проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом», а также всестороннюю помощь гражданам Украины, которые вынужденно покинули страну из-за агрессии РФ. Также отличие присвоили за весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета.

В мае Зеленский присвоил польскому городу Жешув звание Город-спаситель, а в июле это почетное отличие получил польский Перемышль.