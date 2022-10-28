Зеленский: оккупанты закрывают медучреждения на Херсонщине и давят на врачей

Президент Владимир Зеленский заявляет, что оккупанты на Херсонщине закрывают медицинские учреждения, вывозят оборудование и требуют от врачей переезжать в Россию, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечернее обращение президента.

"Оккупанты добавили еще один вызов – на оккупированной территории. Фактически они демонтируют там всю имеющуюся систему здравоохранения. Оккупанты решили закрывать медицинские учреждения в городах, вывозить оборудование, машины скорой – просто все... Давят на врачей, которые еще остались в оккупированных районах, чтобы они переезжали на территорию России.

В первую очередь это касается Херсонской области. Россия делает из Херсонщины зону без цивилизации, без элементарных вещей, которые доступны в большинстве стран мира".

По словам Зеленского, "Россия пытается сделать Херсонскую область буквально зоной отчуждения".

"Мир должен на это отреагировать. Наше Министерство иностранных дел, все наши представители информируют международные организации и партнеров об этом новом эскалационном шаге оккупантов" , - сказал он.

Зеленский призвал жителей оккупированных территорий помогать друг другу, несмотря на любые действия оккупантов.