Кулеба: в ядерном сдерживании России произошло важное изменение подхода

Запад перешел от абстрактных предупреждений к описанию конкретных последствий в коммуникации с Россией, которая угрожает применить ядерное оружие, и это изменение подхода стало важным в контексте ядерного сдерживания, сообщает Европейская правда.

Об этом в интервью ТСН заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что еще до начала полномасштабного вторжения Украина указывала партнерам на то, что их предупреждения России являются слишком абстрактными:

"Россияне воспринимали это как приглашение, потому что президент Путин понимает только язык силы".

"И когда Россия вбросила дезинформацию о "грязной бомбе", произошло очень много разговоров у президента и меня с международными партнерами. И очень важно, что партнеры говорили: мы довели до Российской Федерации, что будет, если они прибегнут к применению ядерного оружия. И мы сделали это на языке, который понимает президент Путин" , - отмечает министр.

По его словам, это означает "изменение подходов - от абстрактных угроз (что-то там мы тебе сделаем, если ты на это пойдешь) к конкретизации последствий, к которым Россия не может подготовиться, чтобы предотвратить их влияние".

"Это свидетельствует о том, что Запад очень серьезно воспринимает эту угрозу. В то же время Россия продолжает нагнетать, они начали ядерные учения "Гром", но сейчас ситуация принципиально другая. У нас нет оснований говорить, что Россия просто сейчас готовится нанести ядерный удар. Но они, безусловно, нагнетают эту тему, раскручивают определенную логику событий" , - подытожил министр.

Опасения относительно возможного применения российского ядерного оружия в Украине выросли после того, как Москва начала публично говорить о якобы подготовке Киевом провокации с использованием "грязной бомбы". И Украина, и Запад эти обвинения решительно отвергли.

Как сообщалось, на фоне более активной риторики России о якобы подготовке Украиной провокации с "грязной бомбой" Соединенные Штаты не видят новых признаков подготовки российской стороны к ядерному удару.

Ранее президент США Джо Байден говорил, что в случае применения ядерного или химического оружия в Украине Россию ждут последствия - правда, он отказался уточнять, какие именно.