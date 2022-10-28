СМИ: Беларусь отправила в РФ более 65 тысяч тонн боеприпасов за семь месяцев

Беларусь передала России более 65 тысяч тонн различных боеприпасов за период с марта по сентябрь 2022 года, сообщает Новое время.

Об этом сообщает в Telegram белорусская мониторинговая группа Беларускі Гаюн со ссылкой на сообщество железнодорожников Беларуси.

По их данным, с марта по сентябрь 2022 года из Беларуси в РФ режим диктатора Александра Лукашенко передал 65 089 тонн боеприпасов (1940 вагонов).

"Максимум был вывезен в апреле 2022 года — 22 534 тонн (689 вагонов) за месяц. Тогда ВС РФ вывозили свои же боеприпасы из Ельска, Козенок, Речицы, Хойников и Калинковичей. Потом был небольшой спад, и с июля темпы вывоза вновь пошли вверх" , — говорится в сообщении.

Также мониторинговая группа сообщает, что помимо боеприпасов, режим Лукашенко передает РФ танки и другую технику. Только за последние несколько недель, по их данным, было передано минимум 94 танка Т-72А и 36−44 Уралов.

10 октября Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко заявил, что основу группировки составят вооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики.

15 октября в минобороны Беларуси сообщили о прибытии на территорию республики «первых эшелонов» с российскими военнослужащими, входящими в состав так называемой региональной группировки войск РФ и РБ.