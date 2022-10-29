Польша выбрала компанию из США для строительства своей первой АЭС

Американский концерн Westinghouse примет участие в проекте строительства атомной электростанции стоимостью 40 млрд долларов, сообщает Голос Америки.

Польша выбрала американскую компанию Westinghouse для строительства своей первой атомной электростанции, заявил в пятницу председатель правительства страны. Westinghouse выиграл тендер на строительство, участие в котором также приняли французский концерн EDF и южнокорейская KHNP.

"Мы подтверждаем, что в нашем проекте атомной энергетики будет использоваться надежная и безопасная технология WECNuclear", – написал в твиттере премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Моравецкий сказал, что решение будет официально принято на заседании кабинета министров в Варшаве в среду.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм приветствовала это решение, заявив:

"Это огромный шаг в укреплении наших отношений с Польшей для будущих поколений".

Грэнхольм сказала, что Польша выбрала Westinghouse для реализации "первой части своего атомного проекта стоимостью 40 миллиардов долларов", не уточнив сумму инвестиций.

Высокопоставленный представитель Белого дома на условиях анонимности сообщил, что сумма сделки составляет "миллиарды" долларов и создаст «тысячи хорошо оплачиваемых рабочих мест».

"Это очень важно, потому что речь идет не только о коммерческом энергетическом проекте, но и о том, как мы будем определять то, что я бы назвал взаимозависимой безопасностью на десятилетия вперед", – сказал источник.

Польша много лет планировала строительство атомной электростанции, но вопрос энергетической безопасности стал еще более актуальным из-за вторжения России в Украину.

Это решение "посылает безошибочный сигнал [президенту России Владимиру] Путину о силе и сплоченности американо-польского союза", сказал источник.

Правительство Польши заявило, что хочет, чтобы первая в стране атомная электростанция была запущена в эксплуатацию в 2033 году.