Генштаб: 300 россиян готовились к нападению в районе Майорска, ВСУ их уничтожили

Накануне в районе Майорска в Донецкой области ВСУ уничтожили около 300 оккупантов, которые готовились к нападению, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ 29 октября.

"В результате точечных ударов подразделений Сил обороны Украины, в районе населенного пункта Майорск накануне уничтожено около 300 оккупантов, которые готовились к очередному нападению" , – говорится в сообщении.

Около 60 легкораненых были доставлены на следующий день в медицинские учреждения Горловки. В Червонопоповке Луганской области уничтожено до 20 военнослужащих противника, а около 30 оккупантов получили ранения различной степени тяжести.

В связи с нестабильной работой санитарной авиации, неготовностью медицинской инфраструктуры Белгородской области, стопроцентной загрузкой больниц, противник вынужден эвакуировать раненых автобусами в соседний Воронеж.

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Водяное, Каменка и Невельское Донецкой области. Зато враг нанес 4 ракетных и до 25 авиационных ударов, совершил более 70 обстрелов из РСЗО. Ударам подверглись районы более чем 35 населенных пунктов. Среди них - Северск и Пречистовка Донецкой области; Малые Щербаки Запорожской области; Давыдов Брод и Малая Сейдеминуха на Херсонщине и Кобзарцы Николаевской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Беларусь и в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию РФ. Сохраняется угроза ракетных ударов и применения ударных БпЛА. На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай, Хреновка и Леоновка Черниговской области;

на Слобожанском направлении - с использованием артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Двуречная, Старица, Стрелечья и Чугуновка;

на Купянском и Лиманском направлениях - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Невское, Спирное, Ольговка и Новоегоровка;

на Бахмутском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Часов Яр, Клещеевка, Соледар, Зеленополье и Яковлевка;

на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Марьинка, Новомихайловка и Первомайское.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник нанес обстрелы по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре в районах Большой Новоселки, Временки, Гуляйполя, Железнодорожного и Павловки.

На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Для ведения воздушной разведки враг совершил около 20 вылетов БпЛА различных типов.

Противник не оставляет попыток наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В Бериславе Херсонской области оккупанты массово переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в частные дома. Продолжается так называемая "эвакуация" оккупантов с временно занятой территории Херсонской области, в том числе и медицинских учреждений. Из больниц Херсона вывозится все оборудование и медикаменты. Врачам, которые отказываются выезжать, запрещено заходить на территорию больниц, даже за личными вещами.

Украинская авиация нанесла 24 удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники, а также позициям комплексов ПВО противника. На разных направлениях наши подразделения ПВО сбили два штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8 и один БпЛА врага. Воины ракетных войск и артиллерии поразили позиции батареи самоходных артиллерийских установок и другие важные военные объекты противника.