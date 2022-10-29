Днепропетровская ОВА: россияне обстреляли Никополь, пострадал человек

Россияне ночью обстреляли Днепропетровскую область: в Никополе получил ранения 39-летний мужчина, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Сейчас раненый в больнице, его состояние - средней тяжести.

Кроме того, в Никополе повреждены 8 многоэтажных и частных домов, несколько магазинов, мебельная фабрика, гостиница, автобусная остановка, газопровод и электросети.

Российские снаряды вызвали пожар на автозаправочной станции и в гаражном кооперативе. Пожарные уже потушили пожар, добавил Резниченко.

Также обстрелам подверглись Марганецкая и Мировская громады, о пострадавших не сообщается.