Днепропетровская ОВА: россияне обстреляли Никополь, пострадал человек
Россияне ночью обстреляли Днепропетровскую область: в Никополе получил ранения 39-летний мужчина, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Сейчас раненый в больнице, его состояние - средней тяжести.
Кроме того, в Никополе повреждены 8 многоэтажных и частных домов, несколько магазинов, мебельная фабрика, гостиница, автобусная остановка, газопровод и электросети.
Российские снаряды вызвали пожар на автозаправочной станции и в гаражном кооперативе. Пожарные уже потушили пожар, добавил Резниченко.
Также обстрелам подверглись Марганецкая и Мировская громады, о пострадавших не сообщается.