РосСМИ: в Севастополе взрывы, оккупанты перекрыли бухту
В оккупированном Севастополе сообщают о взрывах — якобы российские корабли "отбивали атаку беспилотников", сообщает Украинская правда.
"Корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников, никакие объекты в городе не повреждены", – говорится в сообщении российских медиа, ссылаясь на оккупационные власти города.
Из-за этого якобы временно перекрыт рейд в Севастополе, не ходят паромы и катера, движение между районами возможно только на автобусах.
Рейд через Севастопольскую бухту обеспечивает связь между северной и южной частями города.