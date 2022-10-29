РосСМИ: в Севастополе взрывы, оккупанты перекрыли бухту

В оккупированном Севастополе сообщают о взрывах — якобы российские корабли "отбивали атаку беспилотников", сообщает Украинская правда.

"Корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников, никакие объекты в городе не повреждены" , – говорится в сообщении российских медиа, ссылаясь на оккупационные власти города.

Из-за этого якобы временно перекрыт рейд в Севастополе, не ходят паромы и катера, движение между районами возможно только на автобусах.

Рейд через Севастопольскую бухту обеспечивает связь между северной и южной частями города.