Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю.

1. «Альфа Банк» стал на шаг ближе к национализации

26 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект «Об особенностях выведения с рынка системно важного банка в условиях военного положения». Об этом в своем телеграм-канале сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк. Законопроект был написан «под Альфа Банк», который планируют национализировать «за 1 гривну».

По утверждению госчиновников, клиенты банка «не почувствуют ничего». Планируется сделать то же самое, что в декабре 2016 года было проделано с «Приватбанком».

2. «Укрсиббанк» изменит тарифы на снятие наличных с карты «New Card»

С 1 декабря «Укрсиббанк» изменит тарифы на снятие наличных с зарплатной карты «New Card». Начиная с этого дня, можно будет снять без комиссии в месяц всего 5000 гривен в банкоматах как в Украине, так и за ее пределами, и еще 2000 гривен – в кассе банка. На сумму, превышающую лимит бесплатного снятия, будет начисляться комиссия за снятие в размере от 1 до 3% в зависимости от того, каким способом будут сниматься наличные.

3. Izibank решил проблему с входом в мобильное приложение

Несколько дней назад мобильное приложение банка перестало работать: не работал вход в интернет-банк. Пострадали только клиенты со смартфонами с ОС Android. 28 октября банк наконец-то решил проблему, выпустив новое обновление 0.4.7, в котором проблема входа решена.

4. «Альфа Банк» внес изменения в условия возврата депозитов

«Альфа Банк» изменил условия возврата валютных депозитов в части предварительного заказа валюты на выдачу. Теперь заказать валюту с закончившегося депозита можно только за 10 рабочих дней. Раньше можно было заказать ее заблаговременно; теперь заказ можно делать только после того, как депозит закончился, а сумма вклада с процентами упала на карточный или текущий счет.

5. Concord Bank изменил условия по переводам с карты на карту

С 28 октября по картам Concord Bank и Neobank изменились условия по переводам с карты на карту за счет собственных средств с использованием сервиса других банков. Комиссия в таких случаях составит 0,9% от суммы перевода.