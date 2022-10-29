Генштаб: в Украине погибли 70 тысяч российских военных

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли 70 тысяч военных. Также за минувшие сутки украинские военные уничтожили 5 беспилотников, самолет и вертолет.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 29 октября ориентировочно составили: