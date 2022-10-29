Генштаб: в Украине погибли 70 тысяч российских военных

Генштаб: в Украине погибли 70 тысяч российских военных
Фото: Facebook

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли 70 тысяч военных. Также за минувшие сутки украинские военные уничтожили 5 беспилотников, самолет и вертолет.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 29 октября ориентировочно составили:

  • личного состава – около 70250 (+550) человек,
  • танков – 2659 (+19),
  • боевых бронированных машин – 5401 (+23),
  • артиллерийских систем – 1708 (+9),
  • РСЗО – 380 (+1),
  • средств ПВО – 195 (+3),
  • самолетов – 273 (+1),
  • вертолетов – 252 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1406 (+5),
  • крылатых ракет – 351 (+0),
  • кораблей / катеров – 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4107 (+19),
  • специальной техники – 152 (+1).

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