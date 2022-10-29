Генштаб: в Украине погибли 70 тысяч российских военных
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли 70 тысяч военных. Также за минувшие сутки украинские военные уничтожили 5 беспилотников, самолет и вертолет.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 29 октября ориентировочно составили:
- личного состава – около 70250 (+550) человек,
- танков – 2659 (+19),
- боевых бронированных машин – 5401 (+23),
- артиллерийских систем – 1708 (+9),
- РСЗО – 380 (+1),
- средств ПВО – 195 (+3),
- самолетов – 273 (+1),
- вертолетов – 252 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1406 (+5),
- крылатых ракет – 351 (+0),
- кораблей / катеров – 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 4107 (+19),
- специальной техники – 152 (+1).