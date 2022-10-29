В МИД РФ пообещали ответ на "ядерное усиление" НАТО

Россия примет необходимые меры для обеспечения своей безопасности на фоне усиления ядерного компонента в военных планах НАТО, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

"Мы не можем не замечать планов модернизации ядерного оружия, тех бомб свободного падения, которые находятся в Европе. США их модернизируют, повышают их точность и снижают мощность ядерного заряда, то есть они превращают эти вооружения в "оружие поля боя", тем самым снижается ядерный порог" , - сказал Грушко.

Он также отметил, что Москва учтет замену в Европе американских средств доставки ядерного оружия другими типами. Грушко упомянул о требовании США к союзникам закупать самолеты F-35, которые являются более современными моделями по сравнению с F-16.

По его словам, в НАТО дополнительно было принято решение об увеличении количества учений по ядерному сценарию.

Ранее издание Politico сообщило, что Соединенные Штаты на несколько месяцев ускорили свой план развертывания на базах НАТО в Европе более точной модели своей основной ядерной бомбы.

Размещение на базах модернизированной бомбы B61-12 планировалось весной 2023 года, но его сместили на декабрь 2022 года. Вашингтон сообщил об этом союзникам по НАТО на встрече в Брюсселе ранее в этом месяце.