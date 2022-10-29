СБУ задержала в Никополе "охотника" за HIMARS

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала мужчину, который собирал информацию о подразделениях сил обороны в прифронтовых районах Днепропетровской области, сообщает Корреспондент.

"Среди основных его задач было выявление возможных боевых позиций реактивных систем HIMARS и дальнобойных британских гаубиц М777 вблизи линии фронта" , - говорится в сообщении СБУ.

Задержанный также корректировал многочисленные ракетные удары по Никополю: по объектам энергетической инфраструктуры. После этого, он отчитывался оккупантам о последствиях воздушных атак.

Предполагаемый российский агент ездил по территории района и скрыто наблюдал за объектами. Собранную информацию он передавал россиянам через анонимные мессенджеры в виде фотографий с подробным описанием.

Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику с поличным с московским "куратором".

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 - Государственная измена, совершенное в условиях военного положения - Уголовного кодекса Украины. Мужчина ныне находится под стражей.