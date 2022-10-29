Кабмин упростил оформление паспортных документов

Кабинет министров принял постановление, упрощающее порядок оформления паспортных документов во время военного положения, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении МВД Украины.

В пятницу правительство приняло постановление "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины", проект которого разработан Государственной миграционной службой.

Принятыми изменениями регулируются вопросы, которые значительно упрощают порядок оформления паспортных документов во время военного положения, подчеркнули в МВД.

В частности, предусмотрена возможность:

оформления заграничными дипломатическими учреждениями паспорта гражданина Украины для выезда за границу ребенку на основании обращения только одного из родителей;

формирования е-паспорта гражданина Украины, е-паспорта гражданина Украины для выезда за границу лицам, которые не смогли получить изготовленный документ из-за временной оккупации территории Украины или активных боевых действий;

завершение процедуры оформления документов территориальным подразделением ГМС, который не осуществлял прием заявлений;

пересылка изготовленных документов для их выдачи от одного территориального подразделения ГМС к другому в пределах Украины, а также за границу;

получение изготовленного загранпаспорта ребенка другим лицом, которое будут определять родители или другие законные представители.

Также расширен круг свидетелей, участвующих в процедуре установления личности при получении паспорта по достижении 18 лет, и предоставлена возможность осуществлять ее в режиме видеоконференцсвязи (в случае невозможности членам семьи присутствовать лично).

Постановление вступает в силу через 15 дней со дня его опубликования.