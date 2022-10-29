Глава ОВА: враг снова атаковал Запорожье
Российские войска снова ударили по объектам критической инфраструктуры в Запорожье, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
"После небольшого перерыва враг снова обстрелял Запорожье, ударив по объектам критической инфраструктуры. Последствия террористической атаки пока уточняются", – говорится в сообщении.
Старух не исключил повторных атак противника и призвал местных жителей оставаться в укрытиях.