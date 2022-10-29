В Минобороны РФ заявили о "незначительном повреждении" корабля в Севастополе

В министерстве обороны России заявили о "незначительном повреждении" тральщика Иван Голубец, которое произошло якобы в результате "атаки дронов" в Севастополе утром 29 октября, сообщает Новое время.

В российском ведомстве говорят об атаке на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. В России заявили, что "атака украинских военных" состоялась якобы "под руководством британских специалистов, находящихся в Очакове".

В Генштабе ВСУ информацию о взрывах не комментировали.

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