Агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг Украины

Международное агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Киева на уровне CCC+. Прогноз остается стабильным, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщение агентства.

Как отмечается в сообщении, текущая позиция Киева по ликвидности стабильна: резервы наличности превысят обслуживание долга почти в 11 раз в течение следующих 12 месяцев. У города есть только один непогашенный долг в иностранной валюте на сумму 28,8 млн долларов со сроком погашения в декабре 2022 года.

В своем базовом сценарии S&P предполагает, что город, скорее всего, погасит этот платеж, учитывая его в настоящее время высокие резервы наличности в размере около 20,5 млрд гривен млрд (около 560 млн долларов), а также приверженность ее руководства выполнению своих долговых обязательств.

По оценкам S&P, реальный ВВП Украины сократится на 40% в 2022 году из-за падения экспорта, потребления и инвестиций.

"Учитывая значительный ущерб, нанесенный физической инфраструктуре и человеческому капиталу, среднесрочные перспективы роста Украины неопределенны и зависят от восстановления определенного уровня территориальной целостности и доступа к Черному морю, наряду со значительными усилиями по восстановлению" , - отмечают в агентстве.

S&P прогнозирует, что экономика Киева будет следовать траектории национальной экономики, хотя Киев как столица остается самым диверсифицированным регионом Украины. Город обеспечивает более 20% национального ВВП и пользуется сильным рынком труда. Более того, его ВВП на душу населения в 2 раза выше, чем в среднем по стране.

"На наш взгляд, способность Киева платить по долгу пока остается неизменной, хотя мы признаем, что ситуация может быстро измениться из-за войны. Согласно последней доступной информации, город все еще выполняет свои обязательства по обслуживанию долга и пообещал продолжать это делать" , - говорится в сообщении.

Рейтинг "CCC+" означает, что эмитент в настоящее время уязвим и зависит от благоприятных деловых, финансовых и экономических условий для выполнения своих финансовых обязательств.

В августе международное агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с RD до CC. По мнению агентства, Украина больше не находится в состоянии дефолта.