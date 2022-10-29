Буданов: операция по освобождению Херсона продлится до конца ноября

Операция по освобождению временно оккупированного Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября. Бои будут сложны, ведь там находятся самые подготовленные и боеспособные войска РФ. Наступление на Крым начнется, вероятно, уже в следующем году, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью изданию The Drive.

"Скорее всего, операция по освобождению Херсона будет продолжаться до конца следующего месяца" , — рассказал он.

По словам Буданова, ВСУ пытаются окружить город и изолировать российские войска.

"Это именно то, что мы пытаемся сделать. Но внешне они противостоят. Они пытаются помешать нашему движению вперед, и вы должны понимать, что бои идут ежедневно" , — добавил он.

При этом глава украинской разведки подтвердил предположение журналиста о том, что "битва за Херсон будет кровавой", но ВСУ пытаются облегчить ситуацию, насколько это возможно, но, по мнению Буданова, "это не обойдется без борьбы".

В оккупированном Херсоне сейчас находятся наиболее подготовленные и боеспособные российские военные. По предварительным оценкам, группировка российских войск на южном направлении насчитывает около 40 тысяч человек.

По его словам, в районе Херсона находятся подразделения российских воздушно-десантных войск, сил специального назначения и морская пехота. Они являются самыми боеспособными подразделениями российской армии. Их также усиливают мобилизованными.

Буданов отметил, что эти войска также дислоцируются и на левом берегу Днепра в Херсонской области.

"Боевая составляющая, то есть подразделения, которые могут представлять любую опасность для нас — это примерно 40 тысяч. Херсон находится в середине этой группировки. Это войска в Херсоне, в районах западного берега Днепра, а также войска, дислоцирующиеся на восточном берегу" , – объяснил Буданов.

В то же время Буданов спрогнозировал наступление ВСУ на оккупированный Крым уже в следующем году.

На вопрос, когда Украина может начать наступление на Крым и сколько времени понадобится на то, чтобы вернуть полуостров, Буданов сказал: "Это будет только военная сила, и это произойдет в следующем году".

Глава украинской разведки отказался называть конкретный период наступления.