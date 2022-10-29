Австралия передаст ВСУ 30 бронемашин и присоединится к обучению украинских солдат

Австралия передаст украинской армии 30 бронеавтомобилей Bushmaster, а также присоединится к программе обучения ВСУ, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Благодарен своему австралийскому коллеге Ричарду Марлесу за новые меры безопасности для ВСУ: 30 бронеавтомобилей Bushmaster. Также австралийские военнослужащие присоединятся к британской программе обучения украинских военных INTERFLEX" , - отметил Резников.

По его словам, общая поддержка Украины Австралией достигла 655 миллионов австралийских долларов.

Операция Interflex – это программа общевойсковой подготовки украинских военнослужащих по программе британского правительства. В курсе обучения – основы ведения боя, навыки тактической медицины, элементы инженерной, огневой, психологической и тактической подготовки, включая ведение наступательных и оборонительных действий в урбанизированной местности.

Ранее Австралия передала Украине 20 бронеавтомобилей Bushmaster стоимостью 38 млн долларов. Также Австралия направила в Украину бронетехнику местного производства по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.