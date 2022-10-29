Генштаб: оккупанты вывезли коммунальный транспорт из Херсона в Крым

Транспортные средства, находившиеся в коммунальной собственности города Херсона, вывезены захватчиками во временно оккупированный Крым, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 29 октября.

Также подтверждается информация по вывозу медицинских препаратов из большинства аптек города. С 26 октября оккупационные власти отстранили от работы медицинский персонал нескольких городских больниц, медицинское оборудование из которых российские оккупанты также в последствии вывезли.

Ранее Буданов дал прогноз, когда украинские войска освободят Херсон. По его словам, операция по освобождению временно оккупированного города, скорее всего, продлится до конца ноября.