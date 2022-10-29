Число жертв давки в Сеуле достигло 120

В результате массовой давки в Сеуле (Южная Корея) погибли не менее 120 человек. Большая часть жертв - молодые люди в возрасте до 20 лет, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.

Также сообщается о еще около 100 пострадавших. Трагедия произошла в популярном районе, где толпа из 100 000 человек праздновала Хэллоуин.

По данным спасательных служб, большинство жертв погибли в давке возле отеля Hamilton на узких пешеходных улочках, где также находятся самые популярные бары и рестораны Сеула. Десятки погибших доставили в один из местных спортзалов, чтобы больницы могли сосредоточиться на помощи раненым.

Напомним, по первоначальной информации, спасатели выявили более сотни пострадавших "в состоянии остановки сердца". Отметим, в Южной Корее такая формулировка используется, пока информация о смерти не будет подтверждена официально.