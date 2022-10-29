Индия передаст 500 тысяч долларов ООН для борьбы с терроризмом
Индия передаст полмиллиона долларов Организации Объединенных Наций для борьбы с глобальным терроризмом, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.
Сообщается, что деньги передадут в Целевой фонд ООН по борьбе с терроризмом и будут способствовать дальнейшему укреплению борьбы организации с терроризмом. Джайшанкар также отметил, что новые технологии, такие как службы зашифрованного обмена сообщениями и блокчейн, все чаще используются террористическими группами и злоумышленниками, что вызывает острую необходимость принятия международным сообществом мер по борьбе с угрозами.
"Интернет-платформы и социальные сети превратились в мощные инструменты в руках террористических и воинствующих групп для распространения пропаганды, теорий радикализации и заговора, направленных на дестабилизацию общества", — сказал министр.
Джайшанкар также подчеркнул растущую угрозу использования беспилотных летательных аппаратов террористическими группами и преступными организациями, назвав их проблемой для органов безопасности во всем мире.
"В Африке террористические группировки использовали беспилотники для наблюдения за передвижениями сил безопасности и даже миротворцев ООН, что делало их уязвимыми для террористических атак", — добавил он.