В Британии отреагировали на решение России по зерновому соглашению

Зерновая инициатива ООН важна для глобальной продовольственной безопасности. Именно поэтому Россия должна разрешить экспортировать зерно голодающим в мире, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

Об этом заявил главы МИД Британии Джеймса Клеверли.

Сегодня Россия решила приостановить свое участие в зерновом соглашении якобы из-за "нападения на корабли Черноморского флота". В Британии уже отреагировали на это событие.

"Черноморская зерновая инициатива ООН важна для глобальной продовольственной безопасности" , - говорится в сообщении.

Клеверли заявил, что РФ должна разрешить экспортировать зерно голодающим в мире.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что "покупка людей" в Кремле не должна решать, продолжат ли работу зерновые коридоры по экспорту аграрной продукции.

Напомним, сегодня российская сторона заявила, что выходит из зерновой сделки после якобы украинской атаки на Черноморский флот в Севастополе. Несмотря на это, Украина не собирается прекращать работу "зернового коридора".