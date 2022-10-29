Минэкономики: 80% переехавших предприятий возобновили работу на новых местах

По программе релокации Министерства экономики Украины в безопасные регионы страны уже переехало более 760 предприятий. Из них 80% уже приступили к работе, пишет Татьяна Зарембо, РБК-Украина.

Об этом заявила замминистра экономики Украины Татьяна Бережная в эфире телемарафона.

Среди релокированных предприятий, уже возобновивших свою деятельность на новом месте, наибольшую долю составляют предприятия: в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (40,24%); перерабатывающей промышленности (31,71%); информации и телекоммуникаций (6,34%); профессиональной, научной и технической деятельности (5,85%); строительства (4,15%).

"В настоящее время 761 предприятие перевезло свои производственные мощности из регионов активных боевых действий в более безопасные районы страны, 588 из них уже работают на новом месте. Еще для 274 предприятий сейчас осуществляется поиск подходящей локации или способа транспортировки.

В рамках программы релокации государство оказывает поддержку каждому бизнесу, который стремится переехать из опасных территорий и полноценно работать на победу. Таким образом, мы не только сохраняем производственный потенциал страны, но и тысячи рабочих мест" , — отметила Бережная.

Больше всего предприятий переехало во Львовскую, Закарпатскую, Черновицкую, Ивано-Франковскую, Хмельницкую и Тернопольскую области.