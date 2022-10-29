Российские фирмы через подставные компании годами покупали нидерландские технологии

Нидерландские высокотехнологичные компании безотчетно продают свои технологии компаниям, созданным российскими спецслужбами, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

Об этом заявил начальник МВД Ян Свилленс.

"Российская военная разведывательная организация ГРУ создала подставные организации и компании с целью закупки технологий в Нидерландах и контрабанды их в Россию для военных целей, таким образом избегая санкций" , - заявил Свилленс.

По его словам, ассортимент продукции варьируется от микрочипов до промышленных красок и каучука для шин военной техники. Эти продукты имеют как гражданское, так и военное конечное применение.

"Это происходит с момента аннексии Крыма, но с войной в Украине это значительно увеличилось. Призываю технологический сектор провести более тщательное исследование своих клиентов" , - сказал Свилленс.

Напомним, что российские дипломаты в Нидерландах собирали информацию для армии РФ.

Также Нидерланды требуют ввести запрет на выдачу виз гражданам России.