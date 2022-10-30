В России ограничили доступ к домену Telegram

Домен коротких ссылок мессенджера Telegram заблокировали в России. Решение было принято на основании требования генпрокуратуры страны, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Поводом для внесения домена t.me в реестр стала статься, в которой речь идет об ограничении доступа к сайтам с информацией, содержащей "призывы к массовым беспорядкам или участию в них," а также к осуществлению экстремистской деятельности.

Генпрокуратура 29 октября постановила заблокировать доступ к трем записям в разных Telegram-каналах, следует из мониторинга блокировок правозащитного проекта "Роскомсвобода".

Речь идет о копиях ролика Вооруженных сил Украины с призывом сдаваться в плен, адресованным российским военнослужащим.

Так как веб-интерфейс Telegram использует защищенное соединение (HTTPS), из-за блокировок отдельных постов перестали работать все ссылки на t.me. Сами записи при этом остаются доступными непосредственно через приложение Telegram.