Байден осудил выход России из зерновой сделки

Президент США Джо Байден осудил заявление России о выходе из зерновой сделки как "абсолютно возмутительное", сообщает Украинская правда.

Об этом заявил американский президент в разговоре с журналистами.

﻿Байден сказал, что такой шаг РФ усилит голод и что у россиян нет "никаких причин делать это".

Россия 29 октября объявила о приостановлении своего участия в реализации "зернового соглашения" якобы из-за "теракта" в Севастопольской бухте в субботу утром.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия нашла надуманный повод, чтобы выйти из "зернового соглашения", и призвал государства мира потребовать от РФ прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам.

Президент Владимир Зеленский ожидает жесткой международной реакции на приостановление участия России в "зерновой сделке", в частности от ООН и G20.

В российском Минсельхозе заявили, что Россия готова полностью заменить украинское зерно на мировом рынке.