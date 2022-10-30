Дожди с ветром, но тепло: какой будет погода сегодня

Сегодня, в воскресенье, 30 октября, в некоторых районах Украины ожидается дождь, местами с порывами ветра. Хотя будет достаточно тепло, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

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Осадки

"Днем в юго-западной и юго-восточной частях местами небольшой дождь; на остальной территории без осадков" , - говорится в сообщении.

Ветер

По данным синоптиков, на Левобережье местами следует ожидать порывов ветра 15-20 м/с.

Температура

Днем 11-16°, в южной части - до 19°.