Дожди с ветром, но тепло: какой будет погода сегодня
Сегодня, в воскресенье, 30 октября, в некоторых районах Украины ожидается дождь, местами с порывами ветра. Хотя будет достаточно тепло, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
Осадки
"Днем в юго-западной и юго-восточной частях местами небольшой дождь; на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.
Ветер
По данным синоптиков, на Левобережье местами следует ожидать порывов ветра 15-20 м/с.
Температура
Днем 11-16°, в южной части - до 19°.