Генштаб ВСУ: Россия перекидывает в Беларусь "кадыровцев"

Украинские военные за минувшие сутки отразили атаки оккупантов возле десяти населенных пунктов. Россияне пытаются вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, сообщает Новое время.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба 30 октября.

Так, ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов: Яковлевка, Бахмут, Бахмутское, Александрополь, Каменка, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. РФ продолжает опрокидывание отдельных подразделений на территорию Беларуси. Так, 26 октября отмечено прибытие на железнодорожную станцию Брест эшелона военной техники. Вместе с военнослужащими вооруженных сил российской федерации прибывают так называемые кадыровцы. Кроме того, российские военные были замечены в населенных пунктах между городами Брест и Малорита.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли пять ракетных и 23 авиационных удара, совершили более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этой преступной деятельности пострадали районы более 45 населенных пунктов.

По имеющейся информации, во время проведения мероприятий «эвакуации» из исправительной колонии № 90 города Херсон оккупанты вывезли заключенных. Территорию указанного исправительного учреждения противник использует для размещения личного состава и военной техники.

В населенных пунктах возле города Херсона враг осуществляет мероприятия по подготовке к обороне. Отмечено прибытие из города Грозный в населенный пункт Каланчак около сотни росгвардейцев.

На территории города Новая Каховка российские спецслужбы активно прослушивают телефонные разговоры гражданского населения.

В населенном пункте Большая Знаменка Запорожской области противник продолжает размещать личный состав в домах местных жителей.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 32 удара. Из них 23 – по районам сосредоточения вооружения и военной техники, три – по взводным опорным пунктам, а также шесть – по позициям противовоздушной обороны противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили шесть районов сосредоточения вооружения и военной техники, три состава боеприпасов, два средства противовоздушной обороны и другие важные военные объекты противника.