ОВА: россияне ночью обстреляли Никополь, есть разрушения

В ночь на воскресенье, 30 октября, российские войска в очередной раз обстреляли Никополь Днепропетровской области, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне не оставили в покое Никопольщину и этой ночью… Накрыли огнем из тяжелой артиллерии сам Никополь. Обошлось без пострадавших" , - сообщил председатель ОВА.

По его словам, в городе повреждены 10 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод.

Российские снаряды прилетели и в местное предприятие по вывозу бытовых отходов. Там произошло возгорание. Пожарные с пламенем справились. Серьезно повреждены авто предприятия.

В других районах звучали сирены, но обошлось без атак.