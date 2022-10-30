ОВА: россияне ночью обстреляли Никополь, есть разрушения
В ночь на воскресенье, 30 октября, российские войска в очередной раз обстреляли Никополь Днепропетровской области, сообщает Новое время.
Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне не оставили в покое Никопольщину и этой ночью… Накрыли огнем из тяжелой артиллерии сам Никополь. Обошлось без пострадавших", - сообщил председатель ОВА.
По его словам, в городе повреждены 10 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод.
Российские снаряды прилетели и в местное предприятие по вывозу бытовых отходов. Там произошло возгорание. Пожарные с пламенем справились. Серьезно повреждены авто предприятия.
В других районах звучали сирены, но обошлось без атак.