ОВА: РФ обстреляла Харьковскую область, поврежден промышленный объект

За прошедшие сутки российские войска обстреливали Купянск, населенные пункты Волчанской общины, а также села и поселки Чугуевского, Харьковского и Купянского районов области, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранением госпитализирована 58-летняя жительница Купянского района" , — говорится в сообщении.

Кроме того, в Купянске в результате вражеских обстрелов в Купянске поврежден гражданский промышленный объект, произошел масштабный пожар. На месте работают спасатели, пожар локализован. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.