Генштаб: за сутки в Украине погибли 950 российских военных
За прошедшие сутки в Украине погибли 950 российских военных. Также ВСУ уничтожили один самолет и шесть беспилотников.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие потери противника за время войны с 24.02 по 30.10 ориентировочно составили:
- личного состава - около 71 200 (+950) человек ликвидировано
- танков - 2672 (+13)
- боевых бронированных машин - 5453 (+52)
- артиллерийских систем - 1724 (+16)
- РСЗО - 383 (+3)
- средств ПВО - 197 (+2)
- самолетов - 274 (+1)
- вертолетов - 252 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1412 (+6)
- крылатых ракет - 352 (+1)
- кораблей/катеров - 16 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 4120 (+13)
- специальной техники - 154 (+2)
Данные уточняются.