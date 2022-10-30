Генштаб: за сутки в Украине погибли 950 российских военных

За прошедшие сутки в Украине погибли 950 российских военных. Также ВСУ уничтожили один самолет и шесть беспилотников.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие потери противника за время войны с 24.02 по 30.10 ориентировочно составили:

личного состава - около 71 200 (+950) человек ликвидировано

танков - 2672 (+13)

боевых бронированных машин - 5453 (+52)

артиллерийских систем - 1724 (+16)

РСЗО - 383 (+3)

средств ПВО - 197 (+2)

самолетов - 274 (+1)

вертолетов - 252 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1412 (+6)

крылатых ракет - 352 (+1)

кораблей/катеров - 16 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн - 4120 (+13)

специальной техники - 154 (+2)

Данные уточняются.