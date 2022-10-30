Генштаб: за сутки в Украине погибли 950 российских военных

Генштаб: за сутки в Украине погибли 950 российских военных
Фото: Facebook

За прошедшие сутки в Украине погибли 950 российских военных. Также ВСУ уничтожили один самолет и шесть беспилотников.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие потери противника за время войны с 24.02 по 30.10 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 71 200 (+950) человек ликвидировано
  • танков - 2672 (+13)
  • боевых бронированных машин - 5453 (+52)
  • артиллерийских систем - 1724 (+16)
  • РСЗО - 383 (+3)
  • средств ПВО - 197 (+2)
  • самолетов - 274 (+1)
  • вертолетов - 252 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1412 (+6)
  • крылатых ракет - 352 (+1)
  • кораблей/катеров - 16 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4120 (+13)
  • специальной техники - 154 (+2)

Данные уточняются.

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