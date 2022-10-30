У Путина высказались о переговорах с США, предложив прислушаться к "озабоченностям" РФ

Основой для переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом должно стать якобы "желание США прислушаться к озабоченностям России по гарантиям безопасности" и "вернуться к состоянию на декабрь-январь", пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Желание Соединенных Штатов прислушаться к нашим озабоченностям, то есть фактически желание Соединенных Штатов вернуться к состоянию на декабрь-январь и задаться вопросом, то, что предлагают русские, может, не все нас устраивает, но, может быть, стоит все-таки с ними сесть за стол переговоров. Я имею ввиду проекты документов, которые были переданы и в Брюссель, и в Вашингтон" , - сказал он.

Как сообщалось, ранее группа из 30 либеральных демократов в Конгрессе США направила президенту Джо Байдену письмо, где призвала пересмотреть стратегию по войне в Украине и пойти на прямые переговоры с Россией.

Кроме того, турецкие СМИ писали, что Анкара хочет организовать переговоры стран Запада с РФ, касающиеся Украины.