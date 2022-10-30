В столице Сомали жертвами терактов стали 100 человек

В столице Сомали – Могадишо – более 100 человек погибли в результате масштабных терактов. Об этом заявил президент страны Хасан Шейх Махмуд, сообщает Корреспондент.

Мощные взрывы двух заминированных автомобилей произошли возле здания министерства образования, которое расположено на оживленном перекрестке.

По словам Махмуда, который посетил место взрывов, не менее 300 человек получили ранения. Он призвал граждан стать донорами крови.