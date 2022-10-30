Боррель: ЕС призывает РФ отменить решение о приостановке зернового соглашения

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призывает Россию отменить решение о приостановлении участия в зерновом соглашении, сообщает Новое время.

"Решение России приостановить участие в соглашении по Черному морю ставит под угрозу основной экспортный маршрут столь необходимого зерна и удобрений для преодоления глобального продовольственного кризиса, вызванного ее войной против Украины. ЕС призывает Россию отменить свое решение" , — написал Боррель.

29 октября Россия заявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. Соответствующие заявления выпустили минобороны и МИД страны-агрессора, а впоследствии российские СМИ сообщили, что РФ официально известила об этом генсека ООН.

Причиной этого решения россияне назвали взрывы в оккупированном Севастополе утром 29 октября, в которых Кремль обвиняет Украину и Великобританию.