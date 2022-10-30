Трагедия в Сеуле: в МИДе ответили, были ли среди пострадавших украинцы

В Сеуле, во время празднования Хэллоуина произошла давка, которая привела к гибели более 150 человек. Согласно данным Южной Кореи, украинцев среди пострадавших нет, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"По информации корейских властей, украинцев нет среди пострадавших в давке в Сеуле" , - пишет Николенко.

В Сеуле, во время празднования Хэллоуина, произошла смертельная давка. Первоначально было известно о гибели не менее 59 человек, однако их количество продолжало расти. Согласно последним данным, число погибших возросло до 151 человека, среди них 19 иностранцев.

Глава МИД Дмитрий Кулеба выразил соболезнования всем, кто потерял близких в трагедии. Посольство Украины в Южной Корее обнародовало номер горячей линии для тех, кто разыскивает родных, близких, знакомых, друзей.