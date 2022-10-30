В МАГАТЭ заявили о прогрессе в переговорах по зоне безопасности на ЗАЭС

В переговорах по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС есть прогресс. Однако к этому процессу вряд ли смогут привлечь миротворцев ООН, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью издания Nova.

"Мы достигли прогресса, даже если переговоры продолжаются и окончательное решение еще не принято" , - сказал Гросси.

При этом он считает, что Россия не согласится привлечь ООН к созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС.

"Для прямого вмешательства ООН необходим проход в Совет Безопасности, где Россия имеет право вето: в настоящее время я считаю, что это маловероятно" , - объяснил он.

Гросси добавил, что переговоры и "пространство, которое есть у МАГАТЭ, действительно ценно".

Напомним, глава МАГАТЭ назвал ситуацию на Запорожской АЭС "хрупкой и опасной" из-за постоянных обстрелов и перебоев с внешним электроснабжением.