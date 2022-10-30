В МИД Украины ответили на заявление Лаврова о переговорах

Единственным реалистичным предложением относительно возможных переговоров с Россией должно быть немедленное прекращение Путиным войны против Украины и вывод российских войск за границы по состоянию на 1991 год, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Единственным реалистичным предложением должно быть немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск с украинской территории за пределы границ по состоянию на 1991 год" , – заявил он.

Он добавил, что тот, кто действительно хочет переговоров, не уничтожает энергетическую систему страны, чтобы ее население замерзло зимой, не занимается массовыми казнями гражданских людей, не обстреливает жилые кварталы, не объявляет мобилизацию дополнительных 300 тысяч военнослужащих, не блокирует поставки зерновых и не выдвигает ультиматумов.

Николенко считает, что заявление Лаврова о готовности к переговорам – это не что иное, как очередная дымовая завеса, чтобы выиграть время на фоне поражений российской армии.

По его словам, пока Россия продолжает совершать преступления в Украине, ответ должен быть один – на поле боя.