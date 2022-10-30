В Германии заявила о росте активности российской и китайской разведки

Служба военной контрразведки ФРГ (MAD) предупредила о возросшей активности иностранных разведок, в том числе российских и китайских, на территории Германии, сообщает Deutsche Welle.

Об этом в интервью агентству dpa заявила глава немецкой разведки Мартина Розенберг.

"Управляемые на государственном уровне разведслужбы используют все имеющиеся у них средства, чтобы добыть информацию, усилить свое влияние и реализовать интересы своих стран", - подчеркнула Розенберг, которая возглавила спецслужбу в октябре 2020 года.

По словам Розенберг, деятельность иностранных спецслужб в Германии была интенсивной еще до 24 февраля, то есть до начала военной агрессии РФ против Украины, а сейчас, когда ситуация с безопасностью в Европе заметно изменилась, защита от шпионажа приобретает особенно важное значение.

"Цель нашей работы - своевременно выявить любые попытки шпионажа, особенно российских и китайских спецслужб, и в сотрудничестве с нашими национальными и международными партнерами эффективно отразить их", - заявила президент германской военной контрразведки.

Мартина Розенберг напомнила, что в последнее время в Германии были неоднократно зафиксированы попытки ведения слежки за объектами, принадлежащими вооруженным силам страны. В частности, над местами дислокации частей и подразделений бундесвера, а также учебными центрами, где проходила подготовка украинских военнослужащих, были замечены дроны, выяснить цель полетов которых так и не удалось.

Подобные инциденты происходили в федеральной земле Бавария на полигоне Вильдфлекен, расположенном рядом с землей Гессен. По данным министерства обороны ФРГ, в ночь на 1 октября неизвестные беспилотники неоднократно пересекали воздушную границу этих земель.