В России выдвинули условие для возможного возвращения к "зерновому соглашению"

В МИД России намерены сначала выяснить обстоятельства приостановки действия "зернового соглашения", и после этого приступать к обсуждению дальнейших шагов, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Сначала нужно выяснить обстоятельства, только после этого можно говорить о дальнейших шагах" , – заявил Руденко в ответ на вопрос о возможности возвращения РФ в соглашение.

По его словам, Россия рассчитывает на контакты с турецкой стороной по теме "зернового соглашения" в ближайшее время.

Напомним, в субботу, 29 октября, Россия заявила о своем выходе из зерновой сделки якобы из-за "атаки Украины на корабли Черноморского флота при помощи БПЛА".

Позже в Минобороны Турции заявили, что экспорт украинского продовольствия через Черное море приостановлен из-за решения России выйти из зерновой сделки.

Кроме того, по мнению экспертов, из-за прекращения работы зерновой сделки цены на пшеницу и другие зерновые прыгнут вверх и поставят под угрозу решение проблемы голода на всех континентах.