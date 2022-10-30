Сэкономит 290 млн евро. Сунак прекратит строительство новой королевской яхты

Правительство нового премьер-министра Британии Риши Сунака откажется от проекта новой королевской яхты, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Идею создания нового судна лоббировал Борис Джонсон, будучи премьером, его преемница на этом посту Лиз Трасс также не выступала против. Нынешнее правительство проект отложит в рамках мер по сокращению расходов.

Идея построить судно на замену королевской яхте «Британия», которая была выведена из эксплуатации в 1997 году, принадлежала господину Джонсону. Работы планировалось начать в 2022 году. Предполагалось, что вместо того, чтобы просто служить королевской семье, корабль также будет использоваться в качестве бизнес-площадки для размещения иностранных высокопоставленных лиц.

Ранее стоимость судна оценивали в 175 млн евро, затем она выросла до 290 млн евро. При этом более 3 млн евро уже потрачено — это расходы на персонал и консультантов.

Напомним, что 25 октября новым премьер-министром Великобритании официально стал Риши Сунак. Он уже начал процедуру формирования правительства.