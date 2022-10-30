В Бразилии избрали нового президента

В Бразилии 31 октября завершились выборы президента. Победу одержал бывший глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. Об этом, со ссылкой на результаты, обнародованные на сайте Высшего избирательного суда, пишет Олег Васкив, РБК-Украина.

Во втором туре его поддержали 50,8% граждан. Он обошел своего конкурента Жаира Болсонару, набравшего 49,1%.

В абсолютных числах разница составила больше двух миллионов голосов при явке около 80%.

К моменту обработки двух третей протоколов Болсонару лидировал, однако Лула да Силва быстро сокротил отставание за счет поддержки в северо-восточных штатах и малых городах, традиционно голосующих за левых кандидатов.

Что известно о Луле да Силве

Лула да Силва руководил Бразилией с 2003 по 2011 год.

В 2018 году был осужден за коррупцию, что не позволило ему баллотироваться на новый срок. В марте прошлого года приговор отменили.