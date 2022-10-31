Обвал моста в Индии: количество жертв снова возросло
Число жертв в результате обрушения канатного моста в индийском городе Морби снова возросло. Число погибших "перевалило" за сотню, пишет Олег Васкив, РБК-Украина.
Руководитель местной полиции рассказал, что в настоящее время было найдено 120 тел.
"Вероятно, количество погибших вырастет, поскольку поисковая операция продолжается", - отметил правоохранитель.
Что известно о городе Морби
Канатный мост Морби - историческое сооружение, построенное много лет назад.
После ремонта и реконструкции его снова открыли 26 октября по случаю Гуджаратского Нового года.
Власти утверждают, что мост обрушился, поскольку не выдержал веса стоявших на нем людей.
Напомним, в момент обрушения на мосту находилось более 150 человек.