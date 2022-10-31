Генштаб: За прошедшие сутки военные РФ нанесли 4 ракетных и 5 авиационных ударов

За прошедшие сутки российские военные c, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны по отдельным направлениям, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях" , — говорят в штабе.

За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах Зеленого Харьковской области, Белогоровки, Николаевки и Новоселовского в Луганской области, Авдеевки, Бахмутского, Веселого, Водяного, Майорска, Марьинки и Новобахмутовки Донецкой области.

Враг продолжает обстрелы подразделений сил обороны вдоль линии столкновения, ведет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и воздушную разведку. Наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам мирных жителей, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 5 авиационных ударов, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеским ударам подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них — Купянск Харьковской области, Северск Донецкой области, Новая Каменка Херсонской области и Березнеговатое и Очаков Николаевской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Беларусь поддерживает вооруженную агрессию РФ против украинцев. Россия продолжает перебрасывание отдельных подразделений на территорию этой страны. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных беспилотников с территории Беларуси.

На других направлениях враг вел обстрелы:

на Северском – из минометов и ствольной артиллерии в районах Галагановки Черниговской области и Покровки Сумской области;

на Слобожанском – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Гатища, Каменки, Красного, Огурцового и Старицы Харьковской области;

на Купянском и Лиманском – из артиллерии разных типов в районах Табаевки и Тернов Харьковской области, Грековки, Ковалевки, Кармазиновки, Макеевки, Новоегоровки, Невского, Площанки и Краснопоповки Луганской области, Заречного и Ямполевки Донецкой области;

на Бахмутском – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Андреевки, Бахмута, Бахмутского, Белогоровки, Верхнекаменского, Майорска, Опытного, Северского, Соледара, Спорного и Яковлевки Донецкой области;

на Авдеевском – из танков и разнокалиберной артиллерии в районах Авдеевки, Водяного, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Первомайского Донецкой области;

на Новопавловском и Запорожском – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Времевки, Угледара, Никольского, Павловки, Парасковеевки и Пречистовки Донецкой области, Дорожнянки, Малиновки, Новоданиловки, Ольговского и Павловки.

На Южнобужском направлении под огнем были районы около 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Среди них — Белогорка, Давидов Брод, Мирное, Новая Каменка, Правдино и Красное Херсонской области, Киселевка и Терновые Поды Николаевской области.

На захваченной территории Херсонщины оккупанты продолжают демонтаж и вывоз оборудования вышек сотовой связи в Донецкую область, чтобы наладить и расширить покрытие так называемых национальных операторов связи.

Продолжается подготовка к эвакуации отдельных подразделений и военной техники противника правобережной части Херсонской области. Для этого уточняется наличие плавсредств речного флота, устанавливаются понтонные переправы и периодически производится проверка исправности и готовности барж. Две из них были успешно уничтожены Силами обороны в районе Антоновского моста.

По уточненной информации подтверждено поражение живой силы и техники противника за предыдущие дни. В Херсонской области уничтожена колонна военной техники противника, в Запорожской — склад боеприпасов, 5 единиц вооружения и военной техники разного типа, ранены до 120 военных.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 21 удар, из них 15 – по районам сосредоточения вооружения и военной техники, 2 – по взводным опорным пунктам, 4 – по позициям комплексов противовоздушной обороны противника. На разных направлениях подразделения противовоздушной обороны сбили вертолет и штурмовик Су-25 противника.

Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления и зенитную ракетную установку.