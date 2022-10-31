Ракетная атака: сообщают об ударах по критической инфраструктуре
В понедельник, 31 октября, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Сообщают о работе ПВО и ударах по критической инфраструктуре.
Киев
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил об ударах по критической инфраструктуре.
"В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают", - написал он.
Кличко добавил, что поврежденный энергообъект питает около 350 тысяч квартир в Киеве.
Запорожье
Сегодня примерно в 8:00 утра враг нанес ракетные удары по Запорожью.
"Повреждены объекты критической инфраструктуры. Поэтому возможны перебои со светом. Пострадавшие на данный момент не обнаружены, все службы работают на местах попаданий", - сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Харьков
Сообщается о двух "прилетах" по объекту критической инфраструктуры в городе.
Винница
В Винницкой области силы ПВО сбили российскую ракету. Она упала на гражданские объекты. Есть разрушение. Погибших и раненых нет, сообщил глава ОВА Сергей Борзов.
Львовская область
Председатель ОВА Максим Козицкий сообщил о сбитии ракеты над Львовщиной. Детали будут обнародованы позже.
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