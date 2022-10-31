Ракетная атака: сообщают об ударах по критической инфраструктуре

В понедельник, 31 октября, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Сообщают о работе ПВО и ударах по критической инфраструктуре.

Киев﻿

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил об ударах по критической инфраструктуре.

"В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают" , - написал он.

Кличко добавил, что поврежденный энергообъект питает около 350 тысяч квартир в Киеве.

Запорожье

Сегодня примерно в 8:00 утра враг нанес ракетные удары по Запорожью.

"Повреждены объекты критической инфраструктуры. Поэтому возможны перебои со светом. Пострадавшие на данный момент не обнаружены, все службы работают на местах попаданий" , - сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Харьков﻿

Сообщается о двух "прилетах" по объекту критической инфраструктуры в городе.

Винница

В Винницкой области силы ПВО сбили российскую ракету. Она упала на гражданские объекты. Есть разрушение. Погибших и раненых нет, сообщил глава ОВА Сергей Борзов.

Львовская область

Председатель ОВА Максим Козицкий сообщил о сбитии ракеты над Львовщиной. Детали будут обнародованы позже.

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