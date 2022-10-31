Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 71 820 (+620) человек ликвидировано,

танков ‒ 2686 (+14) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5485 (+32) ед,

артиллерийских систем – 1728 (+4) ед,

РСЗО – 383 (+0) ед,

средств ПВО ‒ 197 (+0) ед,

самолетов – 275 (+1) ед,

вертолетов – 253 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1413 (+1),

крылатых ракет ‒ 352 (+0),

кораблей /катеров ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4128 (+8) ед,

специальной техники – 154 (+0).

Данные уточняются.