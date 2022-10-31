ОП: вводятся экстренные отключения электроэнергии

В Украине из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко﻿.

"Российские террористы в очередной раз нанесли массированный удар по объектам энергосистемы ряда областей Украины. Часть ракет удалось сбить ПВО, часть же попала в цель. Службы работают над ликвидацией последствий" , - написал он.

Напомним, сегодня утром в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Силы ПВО сбили вражеские ракеты в Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Запорожье и Харькове есть "прилеты".