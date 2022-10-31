Из украинских портов вышли 12 судов, несмотря на отказ РФ от зерновой сделки

ООН и Турция согласовали движение судов по гуманитарному коридору на 31 октября. Из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" сегодня вышли 12 судов из 355 тыс. тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в сообщении Мининфраструктуры, представители ООН и Турции ведут переговоры с делегацией России и продолжают искать решения для полноценной реализации "Зерновой инициативы".

"Согласно предложению Объединенного Координационного центра (СКЦ) представители ООН и Турции предусматривают работу 10 инспекционных групп для проверки 40 судов. Такое предложение было принято представителями Украины. Представители РФ были проинформированы" , - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, разрешен проход в украинские порты под загрузку 4 судам, которые накануне прошли инспекцию СКЦ с участием всех сторон, включая представителей России.

Напомним, 29 октября Россия заявила о своем выходе из "зерновой сделки" якобы из-за "атаки Украины на корабли Черноморского флота при помощи БПЛА".